Davanti al Castello, in riva allo Stretto, sotto la Dea: il Valecnici Decin mostra Reggio Calabria alla Repubblica Ceca | FOTO

Il torneo EYBL continua a far parlare di sé anche dopo le premiazioni finali della scorsa domenica. Tornate nelle rispettive nazioni, le squadre hanno postato sui propri social scatti e contenuti della loro esperienza nel torneo e non solo: nei 4 giorni passati in riva allo Stretto, le squadre hanno avuto modo di visitare il centro della città, approcciarsi alla cultura reggina e vivere la città come dei veri e propri turisti fra shopping, cibo e passeggiate.

In questo modo, basket diventa volano di promozione turistica ed economia. Lo dimostrano le splendide foto postate dal Valecnici Decin, squadra campione della Repubblica Ceca (U17) che ha ben figurato tra PalaCalafiore e PalaBenvenuti. Marek Houska (prospetto da Eurolega che ha parlato ai nostri microfoni) e compagni hanno scattato diverse foto tra via Marina, Statua della Dea Athena, Castello Aragonese, campetto di Kobe e Gianna Bryant, PalaCalafiore, PalaBenvenuti mostrando le bellezze della città a tutti i loro follower in Repubblica Ceca.