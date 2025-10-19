Dall’EYBL Reggio Calabria all’Eurolega? Il sogno di Marek Houska a StrettoWeb | INTERVISTA

Occhio al 15 di Decin, quello giocherà in Eurolega l’anno prossimo. È la frase che risuona fin dal primo giorno dell’EYBL a Reggio Calabria. La ripetono tutti come un mantra e, a furia di vederlo giocare, quella semplice frase rischia di trasformarsi da previsione ad affermazione. Parliamo di Marek Houska, 16 anni compiuti il 23 giugno scorso, talento della Repubblica Ceca visto a Reggio Calabria con il Valecnici Decin.

Protagonista, suo malgrado, del video da mezzo milione di views in cui il reggino Karl Bartolome gli passa sotto le gambe (VIDEO), complice i suoi 194 cm di altezza, Houska, già nel giro della nazionale maggiore della Repubblica Ceca, è stato preziosissimo in tutte le vittorie dei ragazzi di mister Landa, sconfitti solo dagli americani (fuori torneo e con giocatori over 17).

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, dopo aver vinto il premio di All-Star del torneo (miglior quintetto) ha dichiarato: “questo premio lo dedico ai miei compagni. EYBL a Reggio Calabria? Ottima organizzazione e la città è davvero, davvero, carina“. In conclusione, impossibile non chiedergli un parere sui rumor: “tanta gente dice che giocherò in Eurolega? Lo credo anche io, è il mio sogno“.