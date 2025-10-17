EYBL, Karl della Vis passa sotto le gambe di un avversario e fa impazzire i social: “ho visto un tunnel e…” | INTERVISTA

Neanche il tempo di terminare la prima giornata dell’EYBL, nella serata di ieri, che abbiamo già la giocata ‘copertina’ del torneo. E no, non è una schiacciata o una stoppata in chasedown degli americani. I ragazzi di coach Womack saranno stati anche spettacolari e scenografici, ma mai quanto Karl Matthew Bartolome. Il 16enne talento della Vis si è inventato una giocata a metà fra genio e istinto diventata virale sui social internazionali della EYBL.

Nella partita fra i reggini della Vis e i cechi del Decin, Karl è passato sotto le gambe di un avversario, sgusciando via in palleggio. Chiuso da due giocatori ben più alti e grossi di lui, il ragazzo in maglia bianca non si è perso d’animo e, sgattaiolando fra le gambe di Marek Houska, talento attenzionato dall’Eurolega e nel giro della nazionale della Repubblica Ceca, rimasto letteralmente di stucco, è corso via fornendo anche un assist per il compagno.

I suoi compagni sono impazziti per la giocata, festeggiata anche dal pubblico. E non solo loro. Sui social il video è diventato viralissimo, diverse decine di migliaia di views nel giro di poche ore. “Ero chiuso, avevo visto un passaggio, un tunnel sotto le gambe, ho visto che sono riuscito a passare e sono corso via“, ha spiegato con semplicità Karl ai microfoni di StrettoWeb assicurando che inserirà questa giocata nel suo repertorio.