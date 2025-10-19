Termina l’EYBL a Reggio Calabria: tutti i premiati! Di Bernardo: “ora in Portogallo e Spagna. E con gli americani un progetto super” | VIDEO

Cala il sipario sulla tappa EYBL di Reggio Calabria, 4 giorni di basket internazionale che ha tenuto compagnia agli appassionati di basket reggini per 4 giorni di sport e divertimento. Due squadre italiane e 6 straniere si sono sfidate in campo in match divertenti e combattuti, a testimonianza dell’alto livello dei protagonisti che hanno calcato i parquet del PalaBenvenuti e del PalaCalafiore. Tanti i contenuti virali sui social internazionali dell’EYBL grazie anche al supporto della troupe americana al seguito del Rens United New York, la prima squadra USA nella storia a partecipare alla competizione europea.

Team americano in grande spolvero: solo vittorie per loro, ma si sapeva già dalla vigilia della manifestazione, erano fuori torneo e con qualche giocatore oltre i limiti di età. Per loro una gran bella esperienza internazionale che dà lustro non solo a Reggio Calabria ma anche all’intera competizione.

Hanno ben figurato Roseto e Decin, 3 vittorie a testa per loro e un ko contro gli USA che non conta ai fini della classifica di tappa. I successi si andranno a sommare alle vittorie del secondo stage, quello che si terrà nel 2026 ad Alicante e le migliori 3 andranno alle Super Finals. Tutto aperto, dunque, per la Vis Reggio Calabria, con 2 vittorie e 2 sconfitte all’attivo, condizionate da ben 6 partite giocate nello spazio di circa una settimana che ha fiaccato le resistenze dei reggini e ridotto anche il roster.

Di Bernardo tra EYBL e futuro della Vis

Per la società amaranto è stata comunque un’ottima EYBL, motivo di crescita personale per tutti i ragazzi, di branding (oltre mezzo milione per il video di virale di Karl Bartolome che passa sotto le gambe del prospetto Eurolega Houska, oltre a diventare una prova (pienamente superata) dal punto di vista logistico e organizzativo. Il presidente Di Bernardo, dopo essersi complimentato con i suoi ragazzi, nonostante la sconfitta nell’ultima gara che ha reso un po’ amaro il finale della competizione, ha ringraziato tutti i suoi collaboratori e ha annunciato le prossime tappe in Portogallo e in Spagna che vedranno la Vis protagonista fuori dai confini nazionali, citando, infine, il progetto dell’Academy con gli americani al seguito.

Tutti i premiati dell’EYBL a Reggio Calabria