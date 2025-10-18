Antoniozzi esalta Cannizzaro: “ha la capacità di far resuscitare Reggio Calabria”

“Auguri all’amico Francesco Cannizzaro che ha deciso di scendere in campo. Guidare una città metropolitana è prestigioso quanto fare il deputato. Cannizzaro ha l’entusiasmo e la capacità per resuscitare Reggio Calabria insieme a tutto il centrodestra”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, dopo le parole di ieri dell’onorevole reggino, che da Piazza Duomo ha annunciato che sarebbe pronto a scendere in campo anche personalmente per la candidatura a Sindaco della città dello Stretto.