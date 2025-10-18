La disponibilità di Cannizzaro e la stima di Antoniozzi, ma il vicecapogruppo di FdI alla Camera si “riallinea” a Nesci

“Ho manifestato e confermo la stima per Francesco Cannizzaro ma voglio precisare che la linea del partito è quella espressa dall’on. Denis Nesci. E cioè che FdI metterà in campo altre energie di livello e sul tavolo del confronto con i partiti alleati di centrodestra. L’on. Nesci ha espresso una posizione di assoluta chiarezza che riflette perfettamente il pensiero di FdI e del sottoscritto. Nesci è persona di alto livello e di grande intelligenza politica e FdI è un partito di grandi potenzialità anche nella città metropolitana”.

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, si “riallinea” al partito, dopo quanto espresso da Denis Nesci rispetto alla disponibilità espressa pubblicamente da Cannizzaro alla candidatura di Sindaco di Reggio Calabria.