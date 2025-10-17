ACR Messina, Racing City Group esce allo scoperto, Justin Davis infiamma la piazza. L’annuncio

Dalla notizia del versamento di 150 mila euro, alla conferma del curatore Maria Di Renzo, fino al primo comunicato ufficiale. Racing City Group e Global Capital confermano e annunciano il primo impegno ufficiale. Saranno in città nei prossimi giorni e il 27 ottobre costituiranno la società. “Racing City Group e Global Capital, nelle persone di Morris Pagniello e Justin Davis, comunicano che, come da programma, nella giornata di oggi è stato versato il saldo del prezzo per l’acquisto del ramo d’azienda sportivo dell’Acr Messina” si legge.

“Si comunica inoltre che il 27 ottobre verrà costituita la società e, subito dopo, i nostri consulenti avvieranno la procedura per l’assegnazione del titolo sportivo”. Il futuro presidente Justin Davis ha dichiarato: “non acquistiamo soltanto un titolo sportivo: abbracciamo una città, una passione, un sogno da realizzare insieme”.