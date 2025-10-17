ACR Messina, primo impegno di Racing City Group. L’annuncio di Maria Di Renzo: “adesso…”

“Oggi un altro importante passo verso il passaggio della Squadra alla nuova proprietà è stato compiuto. Solo pochi giorni dopo l’aggiudicazione risulta accreditato sul conto corrente della procedura concorsuale il saldo prezzo pari ad € 150.000,00”. Cosi, in una nota, il curatore del Messina Maria Di Renzo conferma l’invio del bonifico di Racing City Group. Primo impegno ufficiale per il nuovo gruppo capeggiato da Pagniello e Davis, atteso in città nei prossimi giorni.

“Adesso restano da svolgere tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi necessari per formalizzare la cessione del ramo d’azienda sportivo e la consequenziale attribuzione da parte degli Organi Federali del titolo sportivo. I contatti tra la Curatela e lo staff del Racing City Group e del Global Capital FZCO sono continui e serrati per cercare di garantire il massimo sostegno alla Squadra ed a tutto l’entourage in questo delicato periodo di prosecuzione dell’esercizio provvisorio” si legge ancora

” Nel corso della prossima settimana avrà luogo un incontro Ufficiale con i legali rappresentati delle società aggiudicatarie che saranno a Messina per i necessari incombenti. Nelle more vi è un campionato che prosegue e la Squadra ha sempre più bisogno del sostegno dei tifosi e della Città per continuare questa fantastica rincorsa in classifica”, si chiude la nota.