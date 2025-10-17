ACR Messina, Pagniello e Davis arrivano in città: c’è la data. Subito qualche svincolato? E sui possibili ingressi societari…

Aperte le buste, la città di Messina aspetta pure l’arrivo di Morris Pagniello e Justin Davis in persona, che intanto hanno ottemperato al primo impegno: versato a saldo, infatti, il bonifico di 150 mila euro. I due volti nuovi dell’ACR, rappresentanti del Racing City Group, arriveranno sullo Stretto nei prossimi giorni. La tifoseria attende fiduciosa, questa volta più cauta e con meno entusiasmo, mentre sul fronte fideiussione, e sull’escussione della parte depositata da Sciotto, è stata sollecitata la Figc. Pagniello e Davis, che dovrebbero ricoprire le cariche rispettivamente di DG e Presidente, saranno a Messina il prossimo giovedì 23 ottobre. Si fermeranno per diversi giorni, assisteranno al match interno contro il Castrumfavara e poi si muoveranno anche su altri fronti.

Potrebbero accelerare, ad esempio, per qualche nuovo innesto. Chiuso il mercato, si potrebbe optare per qualche svincolato, rimpolpando un organico troppo giovane e costruito in appena 36 ore. I nuovi innesti, inoltre, andrebbero a far rifiatare coloro che – in assenza della preparazione estiva – tra qualche settimana potrebbero risentirne. A tal proposito, così come si legge sui canali ufficiali, oggi si è svolto un “allenamento a massima intensità. I ragazzi hanno recuperato a pieno ritmo i due giorni di pausa settimanali concessi da mister Romano. Torna in gruppo Bosia, così come Roseti e Trasciani, che stanno recuperando dai fastidi fisici che sono sopraggiunti negli scorsi giorni. La squadra tornerà in campo nella giornata di domani per la rifinitura, prima di partire per Lamezia nel pomeriggio, dove i calciatori soggiorneranno prima della gara di domenica contro il Sambiase”.

Le voci su Strano e Felleca

Oltre all’aspetto sportivo, ma tornando a quello societario, c’è anche da registrare l’indiscrezione su possibili nuovi ingressi tra organigramma e struttura dirigenziale. Stanno circolando i nomi, infatti, di Enrico Strano e di Roberto Felleca. Il primo con un passato recente nell’Acireale, il secondo già Presidente del Foggia. I due sono persone vicine a Morris e Pagniello, soggetti che il Racing City conosce, e per questo è stato anche automatico l’accostamento. Non è scontato che il Racing City “smantelli” totalmente la macchina organizzativa nata in estate e che tanto bene sta facendo, ma è ovvio che – come ogni nuova proprietà che si rispetti – anche questa potrebbe portare gente di propria fiducia. E i primi nomi iniziano a circolare. Se ne saprà ovviamente di più nelle prossime settimane, dopo aver definito le questioni economiche e burocratiche con il curatore Maria Di Renzo.