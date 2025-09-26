Scopelliti scatenato: “vi dico perché la Lega ha fatto tanto per Reggio Calabria”. E quei passaggi sulle prossime Comunali… | VIDEO

Giuseppe Scopelliti scatenato. Dopo esser tornato a recitare un discorso elettorale, a dieci anni dall’ultima volta, in occasione della presentazione del candidato Franco Sarica, questa sera ha fatto lo stesso, in un altro incontro elettorale a Catona alla presenza di Claudio Durigon. “La svolta per la nostra terra parte da questa tornata elettorale. Questa partita noi la giochiamo con la Lega perché la Lega ha dimostrato tanto per il nostro territorio negli ultimi 20 anni. Nel 2004 il Ministro leghista Castelli ci affidò le risorse per il Palazzo di Giustizia, togliendo 60 mila euro a una città del nord. Nel 2009, con Italo Bocchino e con il Ministro leghista Calderoli, Reggio diventa città metropolitana. Nel 2010 il Ministro leghista Maroni viene a inaugurare a Reggio Calabria l’agenzia dei beni confiscati come sede nazionale. Chiudiamo con il Ministro Salvini e l’investimento su Ponte sullo Stretto, Alta Velocità, SS 106. Se il Ponte sullo Stretto verrà realizzato sarà la svolta totale per il nostro territorio, che diventerà baricentrica per il futuro. Ma mentre Messina si sta mobilitando, da questa parte nessuno chiedere opere compensative. Per questo la Lega dovrà dire la sua per stabilire anche le prossime mosse, quelle alle Comunali, con il prossimo Sindaco e non solo” ha affermato.

“Rischiamo di non avere nessun eletto reggino in Consiglio Regionale, l’unico che può ambire è Franco Sarica, un servitore, una persona per bene, che ha fatto volontariato. Lui può dare una speranza, speranza che questa città ha perso. Dobbiamo urlare che Reggio è rinata, che Reggio è viva e ha ancora tanto da dire lungo il cammino di questa Regione” ha aggiunto. Nel video di seguito l’intervento completo.

Sarica e l’impegno sulla sanità

A margine dell’evento è intervenuto anche il candidato Franco Sarica, che ha parlato del suo impegno per la sanità-

Durigon: “provo rabbia per i tanti calabresi fuori Regione”

Claudio Durigon, intervenuto anche su altre questioni, ha parlato anche dell’impegno della Lega in Regione.