Ponte sullo Stretto e SS106, Durigon a Reggio: “mai nessuno ha investito così tanto per la Calabria”. L’annuncio: “il 3 ottobre con Salvini ci sarà anche Vannacci” | INTERVISTE

Manca una sola settimana alla fine della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria e sono tanti gli incontri, gli eventi ed i comizi in giro per la Regione. Questa sera, al Chapeau Restaurant di Reggio, c’è stata la presenza del sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega, on. Claudio Durigon, in città per incontrare i giovani insieme ad Armando Neri, commissario cittadino della Lega e candidato al Consiglio regionale della Calabria ed a Tilde Minasi, parlamentare leghista.

“La Lega punta in alto”

Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha sottolineato: “la Lega punta in alto. Mai nessuno aveva investito così tanto per la Calabria ed il Ponte sullo Stretto e la Statale 106 sono degli esempi chiari. Occhiuto? Noi c’eravamo prima e ci saremo anche dopo cercando di dare un contributo maggiore al governo regionale. Il centrosinistra di Tridico? Non è una coalizione ma è appunto un campo largo”. Come avevamo già anticipato, la Lega chiuderà la campagna elettorale proprio a Reggio Calabria. Durigon rimarca: “il 3 ottobre saremo qui con Salvini, Vannacci ed il sottoscritto”.

Neri: “vinceremo le regionali”

Armando Neri, candidato nella lista della Lega, ringrazia il sottosegretario del Carroccio: “Durigon ci supporta come sottosegretario e vicesegretario federale. Il nostro partito sta investendo tantissimo in Calabria e credo siamo sulla strada giusta per vincere le elezioni regionali. Salvini tiene davvero alla Calabria ed a Reggio e lo sta dimostrando con i fatti”, conclude Neri.