Cori contro il Sud a Pontida, Durigon a Reggio Calabria: “la Lega è un partito nazionale. Il primo atto di Salvini da ministro è stata la legge sul Ponte sullo Stretto”

I cori intonati da alcuni militanti leghisti nella due giorni di Pontida (il tradizionale luogo dove, ogni anno, la Lega si raduna) contro il Sud ed i napoletani in particolare, hanno creato varie polemiche nel mondo politico e non solo. Sulla questione è intervenuto Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a Reggio Calabria a sostegno dei candidati della Lega in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre: “io tifo Milan e facevo i cori contro l’Inter, vengo dalla provincia di Latina che faceva i cori contro la ciociaria e sono stato eletto lì”.

“Il nostro è un partito nazionale da tanto tempo. Ricordo a tutti che il primo atto di Salvini da ministro è stata la legge sul Ponte sullo Stretto”, evidenzia Durigon.