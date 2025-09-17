Reggio Calabria, Tridico su Arghillà: “assenza di politiche regionali e comunali”. Stoccata a Falcomatà? | VIDEO

Incontro a Reggio Calabria, nel quartiere di Arghillà, per Pasquale Tridico, candidato presidente del centrosinistra unito in vista delle regionali del 5 e 6 ottobre, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Un cittadino si rivolge ai due pentastellati: “da 40 anni permane questo ghetto e la responsabilità è dello Stato. I cittadini di Arghillà devono avere gli stessi diritti di tutte le persone italiane mentre qui manca tutto. Mancanza di acqua? Abbiamo avuto tantissimi disagima adesso viene erogata meglio. Noi pensiamo che qui serve un intervento forte da parte delle istituzioni preposte”.

“Assenza di politiche regionali e comunali”

Pasquale Tridico, candidato presidente per il centrosinistra unito in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre, ha affermato: “mi sembra evidente che ad Arghillà lo stato ha fallito a tutti i livelli”. Qui vi è un’assenza politiche regionali e comunali. Dove c’è periferia c’è sofferenza e bisogna intervenire con forza”, evidenza Tridico. L’ex presidente dell’Inps sembra dare una stoccata al sindaco Falcomatà, candidato capolista del Pd, oltre che ad Occhiuto, quando parla esplicitamente di “assenza di politiche comunali e regionali”.