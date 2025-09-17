Reggio Calabria, Tridico ad Arghillà: “altro che Ponte sullo Stretto, qui manca tutto” | VIDEO

Evento a Reggio Calabria, nel quartiere di Arghillà, per Pasquale Tridico, candidato presidente del centrosinistra unito in vista delle regionali del 5 e 6 ottobre, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. L’ex presidente dell’Insp ha sottolineato: “qui manca tutto, acqua, sanità, trasporti, scuole. E’ evidente che le politiche regionali hanno fallito. Il Ponte sullo Stretto? Ci sono altre priorità. Vogliamo ridare dignità alla Calabria grazie all’inclusione e puntando sul reddito di cittadinanza”, evidenzia Tridico.

Conte: “importante investire sulla sanità”

“Bisogna investire molto in termini di politiche mediche, molto per realizzare presidi efficienti, per garantire una medicina anche di prossimità. E peraltro i soldi ci sono anche del Pnrr, ma tutti gli ospedali di comunità, le case di comunità stanno andando a rilento Ormai siamo in scadenza e dubito assolutamente, visto lo stato di avanzamento dei lavori, che verranno realizzati”, evidenzia l’ex premier Conte.