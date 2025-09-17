Reggio Calabria, Conte ad Arghillà: “la sanità è stata smantellata, urge investire per creare presidi efficaci” | FOTO e VIDEO

Tappa a Reggio Calabria, nel quartiere di Arghillà, per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, accompagnato dal candidato presidente del centrosinistra unito, Pasquale Tridico. Durante la vista al Polo Sanitario di Prossimità, l’ex premier ha rimarcato: “girando la Calabria emerge un grido di dolore generale per quanto riguarda la sanità pubblica che è stata, negli anni, letteralmente smantellata. Non dicono nulla solo quelli che si possono permettere una carta di credito e muoversi anche fuori regione o di andare in centri privati. Noi pensiamo che l’accesso alle cure è la priorità”, puntualizza Conte.

“Bisognerà investire tantissimo per creare presidi efficienti che possano essere utili ai cittadini. Fondi PNNR? Ci sono, ma i soldi vengono spesi molto a rilento e questo, di certo, non aiuta. Tutti gli ospedali di comunità, le case di comunità stanno andando molto lentamente. Ormai siamo in scadenza e dubito assolutamente, visto lo stato di avanzamento dei lavori, che verranno realizzati”, conclude Conte.