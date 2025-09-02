Reggio Calabria: che flop il Sunsetland, anche questa sera l’Arena dello Stretto è vuota | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Il Sunsetland è un format che non va. Al di là di pochissimi appuntamenti che hanno registrato un minimo di interesse dal pubblico (vedi la performance di Andrea Damante), il resto è stato praticamente un flop totale. Anche questa sera l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria era praticamente deserta con pochissime persone sui gradoni. Nessuno mette in dubbio la qualità della musica e la bravura degli artisti che giornalmente si esibiscono ma è evidente che più di qualcosa non va come ormai ripetiamo da mesi.

Ricordiamo, tra l’altro, che il Sunsetland ci sarà tutte le sere sino al prossimo 21 settembre e si rischia il vuoto praticamente tutte le sere.