Reggio Calabria, all’Arena “Ciccio Franco” la performance di Andrea Damante | FOTO e VIDEO

Buon riscontro di pubblico all’Arena “Ciccio Frranco” di Reggio Calabria per la performance di Andrea Damante nell’ambito del Sunsetland Summer Festival. L’artista, da DJ ha aperto i live di artisti del calibro di Bob Sinclar, Nervo, Vinai, Serebro, da produttore ha ottenuto un grande successo con il suo primo disco d’oro, Follow My Pamp. Negli ultimi otto anni ha collezionato oltre 500 show in tutta Europa, esibendosi in eventi come Tomorrowland, Dream Village Festival, Red Valley Festival, Cavo Paradiso, Amnesia, SuperParadise.

Nell’ottobre 2023 ha condiviso il palco con DJ Snake e Tiësto per due show esclusivi allo ZOUK, uno dei club più in voga di Las Vegas, dove è stato resident act nel 2024. Circa un anno fa è uscito il singolo Turn Me On, in collaborazione con Gabry Ponte, pubblicato su Cr2 Records.