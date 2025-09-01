Reggio Calabria: Arena dello Stretto vuota per l’appuntamento odierno dello Sunsetland | FOTO

StrettoWeb

Un altro flop questa sera. Poca gente e gradoni vuoti all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Il Sunsetland non decolla tranne qualche appuntamento come quello di ieri sera con un buon riscontro di pubblico (ma senza eccessi). L’idea del dj set al tramonto finora non ha funzionato. L’orario, forse, il problema principale di un evento che vede registrare buona musica e un tramonto da sogno, ma probabilmente bisognerebbe fare un discorso più ampio sulla città, sui servizi e sul turismo in generale.

Questa sera, all’Arena dello Stretto, si sono esibiti i local Dj Giustra & Lubrano. Ricordiamo che Sunsetland ci sarà tutte le sere sino al prossimo 21 settembre.