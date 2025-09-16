Omicidio a Palermo, identificato l’assassino di Stefano Gaglio

La procura ha disposto il fermo per Giuseppe Cangemi, 62 anni, che ieri mattina ha ucciso con quattro colpi di pistola il cognato Stefano Gaglio, 38 anni, in via Oberdan a Palermo, mentre si stava recando alla farmacia Sacro Cuore, di cui era magazziniere. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Palermo, coordinate dal pm Maurizio Bonaccorso. Gli investigatori stanno ancora cercando di fare luce sul movente. Dalle prime ricostruzioni, si parla di rancori familiari e questioni economiche irrisolte che avrebbero spinto Gangemi ha compiere il folle gesto.