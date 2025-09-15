Omicidio a Palermo, svolta nelle indagini: fermato il presunto assassino

Dopo ore di ricerche, è stato trovato il presunto assassino di Stefano Gaglio, ucciso brutalmente con 4 colpi d’arma da fuoco stamattina in via Oberdan a Palermo, mentre si stava recando alla farmacia Sacro Cuore, di cui era magazziniere. I filmati delle videocamere della farmacia hanno ripreso un uomo brizzolato dalla corporatura robusta. Pare che si tratti di un parente della vittima, che per motivi familiari ha compiuto il folle gesto. Il familiare sospettato si trova in questura ed è interrogato dagli agenti della squadra mobile.