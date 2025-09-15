Palermo, magazziniere ucciso con quattro colpi di pistola: l’assassino è ancora a piede libero

Non c'è stato nulla da fare per Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore, raggiunto da quattro colpi d'arma da fuoco

Omicidio Palermo
Foto Ansa

E’ morto l’uomo ferito con quattro colpi di pistola in Piazza Principe di Camporeale a Palermo. La vittima è Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore, che si trova in piazza Principe Camporeale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva lasciato i suoi figli a scuola e stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan, quando è stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco. Inutile il tentativo dei sanitari nel rianimarlo. L‘assassino è ancora a piede libero ed è ricercato dagli agenti della squadra mobile di Palermo, che hanno potute disporre delle telecamere della zona per identificarlo.

