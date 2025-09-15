Palermo, magazziniere ucciso con quattro colpi di pistola: l’assassino è ancora a piede libero

E’ morto l’uomo ferito con quattro colpi di pistola in Piazza Principe di Camporeale a Palermo. La vittima è Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore, che si trova in piazza Principe Camporeale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva lasciato i suoi figli a scuola e stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan, quando è stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco. Inutile il tentativo dei sanitari nel rianimarlo. L‘assassino è ancora a piede libero ed è ricercato dagli agenti della squadra mobile di Palermo, che hanno potute disporre delle telecamere della zona per identificarlo.