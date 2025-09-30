Meloni, Tajani e Salvini in Calabria. Cannizzaro: “grande attenzione per la nostra regione”

“La presenza dei tre massimi esponenti del Governo nazionale e di tutti i leader dei partiti di Centrodestra non è altro che l’ennesima riprova della ferma compattezza della Coalizione e della grande attenzione che c’è per la Calabria. Questo Governo è sicuramente un governo amico della nostra regione. Presenza e attenzioni che non ci vengono riservate, come accade invece a Sinistra, solo in campagna elettorale. Tridico, Conte, Schlein & Company, non mi pare di averli visti in Calabria prima di questa tornata elettorale“. Così l’onorevole Francesco Cannizzaro a margine del grande evento del Centrodestra a Lamezia Terme in supporto di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “È questa la grande differenza tra noi e loro: non aspettiamo le occasioni per farci vedere, per esserci, per occuparci dei problemi. Per noi il territorio è sempre la base da cui partire. La filiera istituzionale che abbiamo creato in questi anni, con passione e impegno costante, è la più vera e pratica dimostrazione di quale sia il nostro modus operandi politico. E la gente se n’è accorta”, evidenzia Cannizzaro.

“Tajani 5 volte in Calabria in quest’ultimo anno”

“Basti dire che solo in quest’ultimo anno Antonio Tajani, Vicepremier, Ministro degli esteri e Segretario nazionale del Partito, è venuto in Calabria ben 5 volte. Tutto ciò è sinonimo di grande importanza, quella che la Calabria merita e in passato non ha mai avuto così. Supportare Roberto Occhiuto significa proseguire su questo solco, che in appena 4 anni ha già segnato un netto cambio di passo”, conclude Cannizzaro.