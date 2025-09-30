Tajani a Lamezia Terme: “Occhiuto ha trasformato la regione, Berlusconi amava la Calabria”

“Chiediamo di sostenere Roberto Occhiuto perché ha trasformato la Calabria, ha governato bene questa terra. Non ci sarebbe altrimenti ragione per chiedere consensi“. E’ quanto ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dalla kermesse del centrodestra organizzata a Lamezia Terme con tutti i leader del centrodestra. “Occhiuto ha avuto sempre la grande capacità di dialogare con il governo nazionale, cercando di ottenere tutti gli strumenti utili per la Calabria“, puntualizza il leader di Forza Italia.

Riflettori internazionali

“La Calabria ha visto finalmente accesi su di sé i riflettori nazionali ed internazionali. Col G7 abbiamo portato i big del mondo a Reggio Calabria e a Gioia Tauro per far conoscere il proto più importante d’Italia”, rimarca Tajani.

“Aiutiamo la Calabria”

“Aiutiamo la Calabria a crescere perché ha diritto ad essere aiutata. La Calabria sta sviluppando le proprie risorse, facendo crescere l’occupazione. E quando Occhiuto offre premi di qualità ai giovani che portano buoni voti, è giusto perché vanno aiutati, hanno il diritto di continuare a lavorare nella propria terra dove c’è la propria famiglia”, rimarca Tajani.

L’aneddoto sui medici cubani

“Ricordo quando quel 24 dicembre il presidente Occhiuto mi disse che avrebbe dovuto chiudere qualche ospedale. Gli servivano i medici da Cuba e i visti e ho deciso di tenere aperta l’ambasciata italiana nonostante fosse praticamente Natale. E allora non ho fatto un favore al Governatore, l’ho fatto alla Calabria. Così sono stati dati i visti a tutti i medici ed infermieri che dovevano venire qui da Cuba”, spiega Tajani.

“Berlusconi amava la Calabria”

“C’è una persona che amava tanto la Calabria, che oggi non è più con noi: è Silvio Berlusconi. Era un milanese che amava il sud, con il cuore di un meridionale, pieno di orgoglio e di amore“, conclude Tajani.