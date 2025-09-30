Meloni a Lamezia in una piazza gremita e festante: “la Calabria presto fuori dal commissariamento sulla sanità” | FOTO

Lamezia Terme è blindata per il comizio dei leader del centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Il premier Giorgia Meloni in una piazza gremita e festante, ha esordito dicendo: “grazie a Roberto per averci voluto qui. Se abbiamo il sostegno dei cittadini tutto il resto si affronta, siamo orgogliosi di lavorare con Roberto Occhiuto nel solco del lavoro fatto anche da Jole Santelli, che manca a tutti”. “Ringrazio tutta la squadra del centrodestra, perché qui siamo insieme per una battaglia comune e per vincere insieme come abbiamo fatto nelle Marche”, evidenzia Meloni.

“la Calabria presto fuori dal commissariamento sulla sanità”

“Grazie a Roberto Occhiuto la Calabria è una realtà nuova fatta di centri di ricerca innovativi e di università, avete riacceso il motore e ripreso a correre e non dovete fermarvi adesso. “La sanità? Vedere Schlein e Conte fare campagna elettorale in Calabria certificando i fallimenti della sinistra fa sorridere. Dopo i disastri causati da quei commissari, la Calabria ha ritrovato serenità. E annuncio che abbiamo avviato l’iter per la fine del commissariamento della sanità in Calabria”, puntualizza Meloni.

“Momento storico”

“Non siamo stati molto fortunati, il contesto intorno a noi non ci sta facendo mancare niente, ma le grandi crisi portano sempre grandi opportunità. Questa nazione ha una grande occasione, dimostrare al mondo che l’Italia è tornata credibile”, rimarca Meloni.

“Miracolo italiano”

“Sulla stampa estera si parla di miracolo italiano, abbiamo attratto investimenti esteri per 80 miliardi di euro. Abbiamo smesso di buttare i soldi su idiozie come il bonus monopattino o il Superbonus, dicevano che avremmo perso i soldi del Pnrr ma invece abbiamo rinegoziato e liberato decine di miliardi di euro su cose più necessarie, come le imprese”, sottolinea Meloni.