Fratelli d’Italia candida nuovi transfughi della sinistra e il partito esplode: a Reggio lascia il gruppo della destra storica

Fratelli d’Italia continua a candidare transfughi della sinistra, in quello che è un trend consolidato da ormai cinque-sei anni a Reggio e in Calabria. E nelle liste per le Regionali del prossimo 5 e 6 ottobre non c’è solo la grillina Dalila Nesci a Catanzaro, ma anche Ramona Calafiore a Reggio, così vicina al Sindaco Pd Giuseppe Falcomatà al punto che pochi mesi fa stava per diventare Assessore comunale. Calafiore militava in Azione, il partito di Calenda, con cui appena un anno fa si era candidata alle elezioni europee ottenendo 3.468 voti nella circoscrizione dell’Italia meridionale.

In tutte le precedenti elezioni, in Calabria Fratelli d’Italia ha accolto e candidato transfughi della sinistra ma adesso con Nesci e Calafiore si è toccato il fondo. Almeno per un gruppo dirigente storico della destra, proveniente dalla cultura del Movimento Sociale Italiano e di Alleanza Nazionale che a Reggio Calabria erano fortemente radicati. Trovarsi in un partito con gli avversari di sempre, con principi e valori molto lontani da ciò in cui credono, ha fatto traboccare il vaso. E così una decina di dirigenti, guidati da Saverio Laganà e Giuseppe Agliano, si sono dimessi dal direttivo cittadino in riva allo Stretto.

Anche una ventina di amministratori della piana di Gioia Tauro ha scritto una lettera al direttivo provinciale, minacciando le dimissioni.

Da segnalare che a Reggio, Laganà e Agliano ieri abbiano partecipato pubblicamente all’inaugurazione della segreteria politica di Franco Sarica, sostenuto da Scopelliti e candidato nella Lega. Ai microfoni di StrettoWeb, gli esponenti della destra reggina dimissionari da Fratelli d’Italia chiariscono che “non abbiamo assolutamente aderito alla Lega, non abbiamo cambiato partito o preso alcuna tessera. Con Franco (Sarica, ndr), si tratta di sostenere un amico di sempre, una figura con cui abbiamo condiviso la nostra migliore stagione di governo a Reggio con Scopelliti, quindi una parentesi elettorale per queste regionali senza alcuna adesione nella Lega”. Resta lo strappo da Fratelli d’Italia, un partito che vive un momento esaltante a livello nazionale con la leadership di Giorgia Meloni ma è totalmente scomparso dal territorio reggino.