Reggio Calabria, inaugurata la segreteria politica di Franco Sarica (Lega): “vogliamo una città diversa. Sanità? Abbattere le liste d’attesa” | INTERVISTA

E’ stata inaugurata, sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria, la segreteria politica di Gianni Sarica, candidato nella lista della Lega, in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre. Il noto medico, molto conosciuto e stimato in città, ha scelto di tornare in prima linea. E’ stato Assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Reggio Calabria per Forza Italia dal 2007 al 2011, durante la stagione del “modello Reggio” di Scopelliti. E’ stato anche candidato alle regionali nel 2010. Sarica avrà il sostegno dell’ex sindaco e Governatore e di tanti professionisti e cittadini della città e dell’Area Metropolitana.

“Vogliamo una città diversa”

Ai microfoni di StrettoWeb, a margine dell’inaugurazione della segreteria politica, Franco Sarica, candidato nella lista della Lega, ha puntualizzato: “scendo in campo alle regionali anche perchè vogliamo dare un nostro contributo per cambiare la città. Vorremmo una Reggio diversa, la situazione è sotto gli occhi di tutti. Sanità? Da medico capisco le difficoltà che hanno i cittadini, uno degli obiettivi è sicuramente abbattere le liste d’attesa”, rimarca Sarica.