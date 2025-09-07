Reggio Calabria, Cedro: “Fdi si prepara ad affrontare la battaglia elettorale con passione, valori di Destra mai in discussione”

“Destra è Coraggio, Destra oggi è Governo dell’Italia. Anni, decenni di governi di sinistra, di governi di palazzo mai usciti vincenti da una competizione elettorale, hanno svenduto i gioielli della nostra Italia, ceduto sovranità, impoverito economicamente e socialmente la Nazione intera. Giorgia Meloni oggi, sta riscattando l’onore di una Patria trafitta e vilipesa, con l’azione del miglior Governo che la Repubblica abbia avuto: riforme, occupazione, politica estera, credibilità internazionale, economia“. E’ quanto afferma Ersilia Cedro, Presidente FdI Reggio Calabria.

“Valori di Destra”

“Fratelli d’Italia, è nato ed è cresciuto sulle solide e profonde radici della Destra, i Valori non sono mai stati e non saranno mai in discussione. Tale crescita, da percentuali irrilevanti ad avere un terzo del consenso degli italiani, è stato un percorso lungo ma lineare e coerente: come “le radici profonde non gelano mai”, se sposi i miei valori sarai al mio fianco nella battaglia politica. Coerenza, concretezza e autorevolezza di una linea politica che dal Governo d’Italia si riflette su ogni livello politico: regionale, provinciale, comunale“, rimarca Cedro.

“Giunta lungimirante”

“La Calabria, governata da una Giunta lungimirante che ha finalmente invertito il declino programmato e realizzato dalla sinistra, ha conseguito successi impensabili solo qualche anno fa, ridonando speranza ai cittadini calabresi. L’azione politica e amministrativa del nostro assessore, Giovanni Calabrese, con il contributo di tutti i consiglieri regionali, ricalca per intero i risultati del Governo d’Italia“, puntualizza Cedro.

I candidati

“I candidati per la città di Reggio alle prossime elezioni regionali, Ramona Calafiore, Giovanna Cusumano, Francesco Praticò e Stefano Princi, esponenti storici della nostra realtà e figure di spicco nei settori culturale e professionale, rappresentano una comunità politica coesa, fedele ai valori della Destra, leale alla propria Storia, impaziente di lavorare al servizio del Popolo calabrese“, spiega Cedro.

“Fdi è un punto di riferimento”

“Fratelli d’Italia rappresenta e continuerà a essere il punto di riferimento per coloro che pongono al primo posto la lealtà verso questi Valori, vero legame della nostra comunità politica. È su queste basi che plasmiamo il nostro avvenire, lasciando la porta aperta sia per accogliere chi voglia condividere con noi la Fiamma della passione politica che per lasciare andare per la propria strada chi anteponga progetti e ambizioni personali al bene collettivo del nostro Popolo. Fratelli d’Italia si prepara ad affrontare la battaglia elettorale con passione e dedizione, pronto a portare avanti le istanze della nostra gente e a far sentire la propria voce in ogni angolo del territorio. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi in questo percorso, perché insieme possiamo costruire una Reggio Calabria migliore per le generazioni future: Il domani appartiene a Noi”, conclude Cedro.