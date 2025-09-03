Elezioni Regionali Calabria, Di Cesare annuncia: “sarò capolista con Avs insieme a Lucano”

StrettoWeb

La docente Donatella Di Cesare rompe gli indugi e si candida nella coalizione con Pasquale Tridico candidato presidente, in vista delle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. “Ho accolto l’invito di Alleanza Verdi e Sinistra e alle prossime elezioni regionali in Calabria sarò capolista, insieme a Mimmo Lucano, nella Circoscrizione Sud (provincia di Reggio Calabria) e nella Circoscrizione Nord (provincia di Cosenza). Con il sostegno di tutte e tutti voi, con il vostro decisivo voto, offriremo il nostro contributo alla vittoria della Coalizione del centro-sinistra guidata da Pasquale Tridico“, è quanto scrive Di Cesare sui social.

“La Calabria ha bisogno di lasciarsi alle spalle le rovine prodotte dalla destra e di recuperare la propria dignità fatta di lavoro, salute, cura, cultura, rinascita. La Calabria ha bisogno di ritrovare la speranza”, conclude Di Cesare. La docente era finita nel mirino del centrodestra, ed in particolare di Fratelli d’Italia, per un suo tweet per Barbara Balzerani (poi rimosso). Da evidenziare che salta la candidatura di Di Cesare nella lista di “Tridico presidente” per accasarsi con Avs.