Reddito di dignità e la polemica sulle Br, il giornalista Polito: “dalle regionali in Calabria ne vedremo delle belle”

“La regione più contesa della prossima tornata elettorale, quella che può diventare l’Ohio d’Italia, sono sicuramente le Marche (oggi del centrodestra). Ma la Regione da cui ci possiamo aspettare la campagna elettorale più pirotecnica è sicuramente la Calabria, anch’essa oggi governata dal centrodestra”. E’ quanto scrive il giornalista Antonio Polito nel suo “Palomar” sul Corriere della Sera. “Del resto queste due regioni saranno decisive ai fini dell’esito finale di questo turno, per vedere se cioè il centrodestra di Giorgia Meloni potrà vantare di aver mantenuto le sue tre regioni e quindi un pareggio 3 a 3 col campo largo o se invece il centrosinistra potrà cantare vittoria conquistando le Marche per un quattro due o addirittura anche la Calabria per un 5 a 1. E infatti l’irruzione di Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps e inventore del reddito di cittadinanza, nella competizione calabrese come candidato governatore nel campo largo sta già dando i suoi clamorosi frutti”, rimarca Polito.

Reddito di dignità e Brigare Rosse

“Innanzitutto Tridico ha resuscitato il reddito di cittadinanza, l’ha chiamato reddito di dignità per adattarlo alla Calabria. Ma insomma, ha promesso agli elettori calabresi un sussidio dopo le elezioni. E Tridico ha anche risuscitato una clamorosa polemica sulle Brigate Rosse, perché pare abbia intenzione di candidare nelle sue liste un’altra intellettuale, la filosofa Donatella Di Cesare, la quale due anni fa, in occasione della scomparsa della morte di Barbara Balzerani, la terrorista che aveva partecipato al rapimento di Moro in via Fani e all’omicidio del professor Tarantelli, aveva scritto sui social in solidarietà con lei. ‘La tua rivoluzione è stata anche la mia’. Insomma, dalla Calabria ne vedremo delle belle”, puntualizza Polito.