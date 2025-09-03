Elezioni Regionali Calabria, Mimmo Lucano ha deciso: “mi candido, ecco i motivi del sì”

StrettoWeb

“Ho deciso: mi candido. E ho deciso dopo aver assistito al linciaggio a cui è stata sottoposta Donatella Di Cesare, hanno provato a chiuderle la bocca”. E’ quanto afferma a “Il Manifesto”, Mimmo Lucano, eurodeputato di Alleanza Verdi – Sinistra e sindaco di Riace. L’esponente di sinistra sarà in campo, molto probabilmente, in tutte e tre le circoscrizioni. “La polemica su Di Cesare è una cosa vergognosa. Hanno tirato fuori i fantasmi della lotta armata per un post scritto e poi rimosso. Ma che c’entra la storia di Di Cesare, la storia nostra, con la lotta armata? Nulla”, spiega Lucano.

“Io non ho mai speso una lira per le campagne elettorali, non ho mai avuto le possibilità economiche. Per diventare sindaco ho investito 50 euro per stampare i facsimile”, conclude Lucano.