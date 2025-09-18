Elezioni Regionali Calabria, che caos sui confronti tra candidati. La proposta: “facciamolo nel piazzale della Cittadella”

Elezioni Regionali Calabria, Telemia sui confronti: "abbiamo raccolto l’adesione di Tridico e di Toscano, restando in attesa di conferme da parte di Occhiuto"

Tridico - Occhiuto

“A seguito delle recenti dichiarazioni ufficiali dei candidati alla presidenza della Regione, riteniamo doveroso chiarire che Telemia, già a fine agosto, ha avanzato la proposta di un confronto in diretta tv. Abbiamo raccolto l’adesione del professor Pasquale Tridico e di Francesco Toscano, restando in attesa di conferme da parte del presidente Roberto Occhiuto”, è quanto afferma in una nota l’emittente Telemia. “Successivamente, il portavoce del presidente, Fabrizio Augimeri, ci ha comunicato che – alla luce di quanto accaduto in occasione del mancato confronto organizzato da un’altra emittente – non sarebbe stato possibile programmare ulteriori appuntamenti senza prima chiarire quella vicenda”, spiega la nota.

“Disponibili ad organizzare un confronto”

Telemia, tuttavia, rimane “pienamente disponibile a organizzare un confronto aperto e trasparente con i tre candidati, considerandolo uno strumento indispensabile per la democrazia e per il diritto dei cittadini a una corretta informazione. Una proposta che potrebbe vedere insieme le tre emittenti – Altro Corriere TV, Esperia TV e Telemia – che finora non hanno potuto realizzare un confronto unico, valutando anche la possibilità di ospitarlo nel piazzale della Cittadella regionale, con la partecipazione di giornalisti rappresentanti delle stesse testate”.

