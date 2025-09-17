Elezioni Regionali Calabria, salta confronto tra candidati per l’assenza di Tridico. Occhiuto: “c’è poco rispetto”

Salta il dibattito tra candidati presidenti della Regione sulle problematiche della sanità a Catanzaro per l’assenza di Pasquale Tridico, candidato presidente del centrosinistra. Ci sono invece gli altri due sfidanti per la guida della Calabria, il governatore uscente Roberto Occhiuto, per il centrodestra e Francesco Toscano, per Democrazia Sovrana Popolare, che hanno raccolto l’invito di alcune associazioni del luogo.

“Poco rispetto”

“Volevo confrontarmi sui temi della sanità ma mi dispiace non poterlo fare. Credo non sia rispettoso in assoluto. E’ la seconda volta che succede e spero non succeda in futuro. Io invece ho detto di sì a tutti i confronti“, evidenzia il presidente Roberto Occhiuto.