Elezioni Regionali Calabria, Tridico: “Occhiuto scappa dai veri faccia a faccia”

“Ancora una volta mi ritrovo coinvolto in polemiche sterili e inutili su presunti confronti boicottati o a cui non avrei partecipato. Spiace dover sottolineare che come troppo spesso sta accadendo, non ho fornito disponibilità a partecipare a convegni – definiti confronti – come poteva essere quello con a tema il secondo pronto soccorso di Catanzaro, tenutosi ieri, perché impegnato con il Presidente Conte in varie tappe nella nostra regione”. È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista. “Un convegno, appunto, trasformato all’improvviso dal futuro ex presidente della Regione, con media compiacenti, in un faccia a faccia sulla sanità. Fino ad oggi sono rimasto in silenzio ma adesso non posso più nascondere quanto accaduto nei giorni scorsi, quando due emittenti televisive calabresi hanno organizzato altrettanti confronti – questa volta sì, veri e proprio confronti”, rimarca Tridico.

“Peccato che Occhiuto non abbia mai risposto all’invito di Tele Mia e poi abbia disdetto un altro faccia a faccia programmato ad Esperia Tv il 25 settembre, come comprovato da comunicazioni ricevute dal direttore della testata. Ora lo aspetto al prossimo confronto già programmato a Perfidia su LaC Tv il 26 settembre, sempre che Occhiuto non disdica pure lì”, conclude Tridico.