Cannizzaro ribadisce: “Falcomatà e soci scappano dalla città. Chi sceglie Forza Italia vota per il futuro di una Reggio Calabria visionaria”

“Forza Italia si candida ancora una volta ad essere il primo partito di tutta la competizione elettorale e il primo punto di riferimento dei cittadini, per coloro i quali sognano una città visionaria e futuristica. Chi vota Forza Italia vota per il futuro di Reggio e vota per la sfiducia nei confronti di chi sta scappando dalla città a otto mesi dall’elezione. Vinceremo, torneremo a vincere, Roberto Occhiuto tra 15 giorni sarà di nuovo Governatore e noi dall’8 mattina saremo in campagna elettorale per proiettare Reggio a una guida dignitosa con un centro destra unito e allargato il più possibile”.

Francesco Cannizzaro è il solito fiume in piena. L’onorevole, nel corso del punto stampa in cui ha annunciato il ritorno delle Circoscrizioni e ha aggiornato circa i lavori dell’Aeroporto, ha lanciato un’altra stoccata alla Sinistra in ottica elezioni regionali e comunali. Così come già detto qualche giorno fa, ha evidenziato che Falcomatà e soci – con la loro candidatura – stanno scappando dalla città a qualche mese dalle comunali. Di seguito l’intervento.