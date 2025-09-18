Cannizzaro: “a dicembre l’Aeroporto di Reggio Calabria diventerà tra i più belli del Sud, e la sinistra voleva chiuderlo…”

Il deputato Francesco Cannizzaro annuncia l’inaugurazione della nuova aerostazione del Tito Minniti a dicembre e ribadisce la strategia di rete con gli scali di Lamezia e Crotone: “Reggio Calabria è strategico anche per l’utenza siciliana”

cannizzaro aeroporto

Questa mattina presso la sede del Coordinamento di Forza Italia Calabria di Reggio Calabria, il deputato reggino Francesco Cannizzaro ha parlato della rete aeroportuale calabrese e dei lavori dell’aerostazione di Reggio Calabria che procedono speditamente e si dovrebbero concludere a Dicembre. Cannizzaro ha percorso un excursus generale sullo sviluppo dello scalo reggino grazie soprattutto all’emendamento Cannizzaro. Le parole di Cannizzaro ai microfoni di StrettoWeb:il Tito Minniti ha avuto già molte attenzioni e sta continuando ad averne. A Dicembre inaugureremo la nuova aerostazione, il famoso Emendamento Cannizzaro che tanti hanno criticato pensando che fossero state frottole. Tra qualche mese saranno realtà e quindi diventerà uno degli aeroporti più belli del Sud. Eddie Wilson torna in Calabria, per tutta la rete aeroportuale calabrese la scommessa è stata quella di mettere insieme la rete aeroportuale calabrese Crotone, Lamezia e Reggio Calabria sono 3 aeroporti tutti e 3 strategici, riconosciamo Lamezia come hub principale, dobbiamo riconoscere che Reggio Calabria è strategico non solo per la Calabria ma anche per l’utenza siciliana, la nostra dirimpettaia provincia di Messina e non solo”.

“Crotone è un aeroporto che evidentemente necessita anche di attenzioni in quanto è un aeroporto che va a porsi come soluzione in un’aerea interna difficoltosa da raggiungere per le vie d’accesso complicate quindi il ragionamento che si fa anche con Ryanair è su tutta la rete aeroportuale compresa Reggio Calabria ma soprattutto anche in quegli aeroporti dove non stanno beneficiando come ha beneficiato Reggio e continuerà a beneficiarne. Si deve ragionare in termini regionali non possiamo, noi perderemmo la scommessa qualora continuassimo a ragionare in termine campanilistici. Non perchè faccio il segretario regionale del primo partito della Calabria ma perchè la penso realmente cosi, si parla che a Cannizzaro che per Reggio darebbe anche la vita. Reggio, fino a qualche tempo fa quando governava il centrosinistra, era l’aeroporto che secondo loro doveva chiudere perchè si dovevano concentrare tutte le forze su Lamezia perchè la Calabria è troppo piccola per avere aeroporti. La nostra strategia è mettere in rete i 3 aeroporti calabresi: Reggio ha avuto la priorità assoluta sul piano della struttura, i numeri sono straordinari. Tanta gente parte da Reggio Calabria e arriva in città”.

