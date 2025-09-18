Cannizzaro: “a dicembre l’Aeroporto di Reggio Calabria diventerà tra i più belli del Sud, e la sinistra voleva chiuderlo…”

Questa mattina presso la sede del Coordinamento di Forza Italia Calabria di Reggio Calabria, il deputato reggino Francesco Cannizzaro ha parlato della rete aeroportuale calabrese e dei lavori dell’aerostazione di Reggio Calabria che procedono speditamente e si dovrebbero concludere a Dicembre. Cannizzaro ha percorso un excursus generale sullo sviluppo dello scalo reggino grazie soprattutto all’emendamento Cannizzaro. Le parole di Cannizzaro ai microfoni di StrettoWeb: “il Tito Minniti ha avuto già molte attenzioni e sta continuando ad averne. A Dicembre inaugureremo la nuova aerostazione, il famoso Emendamento Cannizzaro che tanti hanno criticato pensando che fossero state frottole. Tra qualche mese saranno realtà e quindi diventerà uno degli aeroporti più belli del Sud. Eddie Wilson torna in Calabria, per tutta la rete aeroportuale calabrese la scommessa è stata quella di mettere insieme la rete aeroportuale calabrese Crotone, Lamezia e Reggio Calabria sono 3 aeroporti tutti e 3 strategici, riconosciamo Lamezia come hub principale, dobbiamo riconoscere che Reggio Calabria è strategico non solo per la Calabria ma anche per l’utenza siciliana, la nostra dirimpettaia provincia di Messina e non solo”.

“Crotone è un aeroporto che evidentemente necessita anche di attenzioni in quanto è un aeroporto che va a porsi come soluzione in un’aerea interna difficoltosa da raggiungere per le vie d’accesso complicate quindi il ragionamento che si fa anche con Ryanair è su tutta la rete aeroportuale compresa Reggio Calabria ma soprattutto anche in quegli aeroporti dove non stanno beneficiando come ha beneficiato Reggio e continuerà a beneficiarne. Si deve ragionare in termini regionali non possiamo, noi perderemmo la scommessa qualora continuassimo a ragionare in termine campanilistici. Non perchè faccio il segretario regionale del primo partito della Calabria ma perchè la penso realmente cosi, si parla che a Cannizzaro che per Reggio darebbe anche la vita. Reggio, fino a qualche tempo fa quando governava il centrosinistra, era l’aeroporto che secondo loro doveva chiudere perchè si dovevano concentrare tutte le forze su Lamezia perchè la Calabria è troppo piccola per avere aeroporti. La nostra strategia è mettere in rete i 3 aeroporti calabresi: Reggio ha avuto la priorità assoluta sul piano della struttura, i numeri sono straordinari. Tanta gente parte da Reggio Calabria e arriva in città”.