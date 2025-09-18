Reggio Calabria, l’annuncio ufficiale: ritornano le Circoscrizioni dopo 15 anni! Definita anche la data per le elezioni: cosa cambierà

Un annuncio importantissimo è stato ufficializzato questa mattina in punto stampa presieduto da Forza Italia: il deputato reggino Francesco Cannizzaro ha infatti dichiarato che a Reggio Calabria tornano le Circoscrizioni dopo circa 15 anni. “Siamo contenti che finalmente l’emendamento Cannizzaro del 2022 ha proposto l’inserimento delle Circoscrizioni” ha affermato Cannizzaro ai giornalisti. “Reggio Calabria era l’unica Città Metropolitana che non le aveva. Dal 2022 il Comune non è riuscito a creare il regolamento comunale e le macro aree all’interno dell’area urbana. C’è stata un’interlocuzione tra Comune, Prefettura e Ministero, in cui si obbliga l’Amministrazione a istituire subito il regolamento”.

Le votazioni circoscrizionali saranno insieme a quelle per le Comunali, nella prossima Primavera. “Annunciamo dunque che alla prossima tornata elettorale in Primavera si voterà sia alle elezioni comunali che alle elezioni della circoscrizione. Ritornano dunque a Reggio Calabria le circoscrizioni dopo circa 15 anni. Questo migliorerà i servizi, anche per quella che consideriamo città turistica. Perché la nostra visione è quella, quando arriveremo al governo della città. Da un po’ di tempo usiamo lo slogan di Reggio come Montecarlo del Sud, lo abbiamo fatto grazie a investimenti come Porto, Aeroporto, Campus, Lido Comunale”.

Cosa cambia: quante saranno le Circoscrizioni e a cosa serviranno

“Le Circoscrizioni saranno 5 o 6, piccoli municipi all’interno della città per servizi primari sulle zone periferiche, che oggi si sentono abbandonate dall’Amministrazione. Penso a servizi come carta d’identità a certificato. I fondi, come succede in tutte le città, saranno attinti dalle risorse comunali” ha aggiunto Cannizzaro. Di seguito le interviste a Cannizzaro, Milia e Maiolino, che hanno detto la loro sulla grande novità annunciata.