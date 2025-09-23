Ascensore non funzionante a Scilla, Scarano: “fondi insufficienti, Comune in piano di riequilibrio. Ma in futuro…”

“Mi corre l’obbligo di rispondere all’articolo pubblicato da StrettoWeb in qualità di Assessore al Turismo. Voglio utilizzare la mia pagina e non le testate giornalistiche per esprimere una forma di protesta, poiché ritengo che, prima di scrivere su questioni in cui viene ritenuta responsabile l’amministrazione o meglio la casa del popolo ‘palazzo comunale’ sia doveroso interpellare chi amministra“. È quanto afferma attraverso i social Domenico Scarano, assessore al Turismo di Scilla, riferendosi al nostro articolo sull’ascensore fuori servizio a Scilla che ha generato le lamentele dei turisti (VIDEO).

Sull’argomento abbiamo anche ascoltato il sindaco di Scilla (VIDEO). “Ricordo a tutti che il sottoscritto é stato uno dei protagonisti assieme all’amministrazione precedente di questa meravigliosa opera, ormai diventata fondamentale per il turismo scillese. – aggiunge Scarano – Noi siamo stati eletti il 27 maggio e già il 29 ci siamo messi a lavoro affinché l’ascensore fosse aperto il prima possibile. La prima cosa che abbiamo notato é che i fondi messi in bilancio per l’apertura dell’ascensore erano pochi, per un semplice motivo: quest’opera meravigliosa, oltre ad avere una revisione annuale ne ha un’altra quinquennale, che ha assorbito ben quasi 50.000 € sui 180.000 € a disposizione.

Con il resto abbiamo dovuto fare fronte al pagamento del personale “qualificato”, che tra le altre cose comporta l’impiego di almeno 3 persone a turno per questioni di sicurezza. Credo che non sia importante in questo momento spiegare i dettagli, é stato evidente fin da subito che non potevamo garantire un servizio per la stagione al 100% come avremmo voluto. Ovvero aprire dalle prime ore del giorno fino alle ore 03:00 e più di notte e nemmeno modificare il pagamento del biglietto o dell’abbonamento essendo un comune in piano di riequilibrio, questo ci offre pochi margini di manovra o modifiche in corso d’opera, a meno che non si voglia rischiare di finire alla Corte dei Conti per danno erariale“.

“Una cosa cari concittadini, mi sento di dire a nome di tutta l’amministrazione: in futuro cercheremo in tutti i modi legali e legittimi di tenerlo aperto il più possibile. Spero che la mia spiegazione non sia stata troppo noiosa e ricordo che chiunque desideri avere maggiori dettagli può e deve rivolgersi direttamente agli amministratori. Dove ci trovate? In mezzo a voi, per la città, tutti i giorni, e al comune. VIVA SCILLA“, conclude Scarano.