Scilla, ascensore chiuso e turisti in affanno: “non si possono fare tutte quelle scale!” | VIDEO

Da quest’oggi, 22 settembre, l’ascensore di Scilla che collega piazza San Rocco a Marina Grande è chiuso. Le indicazioni degli orari, infatti, arrivano fino al 21 settembre. Da oggi, buone scale a tutti. Un’amara sorpresa per gli ancora tanti turisti che, ben oltre agosto, favoriti dalle temperature ancora piuttosto alte, hanno deciso di affollare il borgo reggino godendosi il mare, il paesaggio e le specialità culinarie.

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’affanno e le lamentele dei turisti che si sono ritrovati con l’ascensore fuori servizio.