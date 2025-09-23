Ascensore chiuso a Scilla, il sindaco: “fondi solo fino al 21 settembre” | VIDEO

Ha fatto scalpore l’articolo di StrettoWeb sulla chiusura dell’ascensore di Scilla, prezioso mezzo di trasporto fra piazza San Rocco e la Marina Grande, che evita a tanti turisti di fare parecchie scale sotto il sole cocente. Una brutta sorpresa, quella che dal 22 settembre rischia di limitare fortemente l’afflusso turistico nel borgo reggino. Nell’intervista realizzata da Graziano Tormarchio per StrettoWeb, il sindaco Gaetano Ciccone, ha spiegato la natura del problema.

“L’anno scorso è stata prevista una spesa per l’ascensore, inserita nel bilancio di riequilibrio, propedeutico a evitare il dissesto dalla gestione commissariale, la somma bastava per aprire l’ascensore fino al 31 agosto. – ha dichiarato – Proprio perchè, però, il personale impiegato non avrebbe raggiunto neanche il limite per godere della disoccupazione, l’abbiamo esteso, forzando la norma, fino al 21 settembre“.