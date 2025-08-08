A Villa San Giovanni la pizzeria che sorprende ancora! Cocktail, mare e impasti “segreti”: nel nuovo menù novità inaspettate

StrettoWeb

Un nome, una promessa: “Fermento” non è solo una pizzeria, ma un vero laboratorio di idee, sapori e identità calabrese. Il nuovo locale di Villa San Giovanni, frutto dell’intuito e della passione del giovane pizzaiolo reggino Domenico Chirico, nasce con l’obiettivo di rivoluzionare la proposta gastronomica sul territorio, unendo tradizione, qualità e innovazione. La pizzeria, recentemente inaugurata dopo l’esperienza di successo sul lungomare di Cannitello, rappresenta oggi un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria completa, curata nei dettagli, accogliente e in continuo fermento, proprio come il suo nome suggerisce.

“Fermento” ha saputo rinnovarsi anche nell’estetica e nella struttura, proponendo un ambiente moderno, confortevole e studiato per offrire ai clienti un’esperienza piacevole non solo a tavola, ma anche visiva e sensoriale. Il nuovo spazio, più ampio e curato nei dettagli, si adatta perfettamente alla stagione estiva, con ambienti ariosi e una mise en place che valorizza il territorio e la vista panoramica dello Stretto.

La rivoluzione della pizza secondo Domenico Chirico

L’anima del progetto resta la pizza, ma con una filosofia tutta nuova. Domenico Chirico, tecnico pizzaiolo e mente creativa dietro “Fermento”, ha portato nel nuovo locale la sua idea di pizza contemporanea, fondata su fermentazioni spontanee e pre-impasti che trasformano la materia prima in una vera opera di gusto. Nessun semilavorato, nessun compromesso: solo ingredienti genuini, biologici e selezionati. Nel menù troviamo pizze tonde, alla romana, in pala, al padellino e perfino i “bun”, panificati morbidi e versatili utilizzati sia per proposte salate che dolci. Tutto è pensato per essere digeribile, leggero, sano e a km 0. Gli ingredienti sono una dichiarazione d’amore per la Calabria: capocollo artigianale, patate della Sila, pomodoro campano, farine italiane biologiche, verdure lavorate in crema e pesti freschissimi.

Non solo pizza: arriva il pesce fresco, protagonista dell’estate

La scelta di ampliare la struttura ha portato anche all’ampliamento dell’offerta gastronomica. Con l’arrivo dell’estate, “Fermento” abbraccia il meglio del pescato reggino, portando in tavola piatti di pesce freschissimo e preparazioni che valorizzano la materia prima. Tra le proposte: tonno, pesce spada, frittura di calamari, pesce arrosto, antipasti di mare e combinazioni che esaltano i sapori mediterranei, sempre nel rispetto della stagionalità e delle risorse locali. Una scelta che arricchisce ulteriormente l’identità del locale, trasformandolo in una meta ideale anche per gli amanti della cucina di mare.

La novità del pairing: cocktail e mocktail con frutta reggina

Una delle più sorprendenti innovazioni introdotte da “Fermento” è l’introduzione del pairing di cocktail e mocktail, pensati per accompagnare ogni piatto – dalla pizza al pesce – con gusto, armonia e creatività.

Cosa sono pairing cocktail e mocktail? Il pairing è l’abbinamento ragionato tra cibo e bevande. Nei ristoranti gourmet è spesso riservato al vino, ma “Fermento” lo reinterpreta in chiave contemporanea con cocktail alcolici e analcolici (mocktail), realizzati con frutta tropicale coltivata localmente, come il mango di Catona o il passion fruit, piantati nei terreni a ridosso del locale. Questo permette di creare sorbetti freschi e dessert al bergamotto, perfetti per accompagnare antipasti, pizze o piatti di pesce, ma anche per chiudere il pasto in maniera originale e rinfrescante.

Da Cannitello a Villa: un’eredità che si rinnova

A chi si chiede se la storica pizzeria sul lungomare di Cannitello abbia chiuso, Fermento risponde con i fatti: sul lungomare, per via di alcuni lavori, quel locale non aprirà, ma l’investimento nella nuova sede di Villa San Giovanni è stato totale, portando con sé tutti i segreti, le competenze e la passione maturate negli anni. Tutto ciò che là è stato creato, innovato e sviluppato, è presente anche nella sede di Villa San Giovanni. La filosofia resta la stessa, ma oggi si presenta in una veste ancora più evoluta, completa e sorprendente. E alla fine della stagione estiva, in proiezione a quella invernale, sono già previste altre importanti novità.

Articolo pubbliredazionale