Regionali Calabria, “Progetto riformista” convoca Pd e M5S: “abbiamo una nostra idea di candidatura”

Il “Progetto Riformista” convoca per domani, mercoledì 20 agosto, alle ore 16:00 a Lamezia Terme il tavolo del centrosinistra in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. “Le forze politiche che costituiscono il “Progetto Riformista” – c’è scritto in una nota- hanno lavorato in questi giorni alla costruzione di un progetto concreto per il rilancio della Calabria consapevoli di rappresentare non solo una proposta politica innovativa e determinante per il successo del centrosinistra calabrese ma soprattutto di costituire un laboratorio politico capace di diventare un modello a livello nazionale, per battere la Meloni e il centrodestra sovranista”.

“Al tavolo ci presenteremo con le nostre proposte programmatiche e con una nostra idea di candidatura a presidente della Regione con spirito unitario, costruttivo e senza arroccamenti che non fanno parte della nostra cultura liberal democratica e socialista”, conclude la nota.