Regionali Calabria: confusione nel centrosinistra a 15 giorni dalla presentazione dei candidati. Situazioni imbarazzanti anche in Puglia e Campania

StrettoWeb

Il centrosinistra non sa mettersi d’accordo, non riesce a trovare una quadra per uscire dalle “secche” in cui è piombato. Insomma, in Calabria la situazione è estremamente ingarbugliata e mancano solo 15 giorni alle presentazioni di liste e candidati per le elezioni regionali che si terranno il prossimo 5 e 6 ottobre. C’è un nome indicato quale federatore di questa area larga: Pasquale Tridico. L’ex presidente Inps, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ancora non avrebbe sciolto la riserva se accettare o meno, almeno secondo i rumors all’interno della coalizione. Se non sarà lui, il nome del candidato lo sceglieranno comunque i “contiani”: nella suddivisione nazionale Calabria e Campania andranno al M5S che dovrà decidere chi rappresenterà la coalizione cercando di accontentare tutte le varie anime. Insomma, in un impasse del genere è evidente che il centrodestra può anche evitare di fare campagna elettorale con una vittoria che, al momento, sembra scontata.

Situazioni imbarazzanti anche in Campania e Puglia

Se in Calabria la confusione regna sovrana, in Puglia e Campania la situazione è altrettanto controversa. In quest’ultima regione, il M5S ha indicato come candidato presidentel’ex presidente della Camera Roberto Fico. Figura autorevole dei “contiani” che però ancora non ha avuto il via libera dal Pd alla prese con il focoso presidente De Luca. Per uscire di scena, il Governatore avrebbe fatto varie richieste al suo partito, in particolar modo la segreteria regionale al figlio Piero.

In Puglia altra situazione contorta dove il Pd cerca di convincere l’europarlamentare Antonio Decaro, già sindaco di Bari e presidente dell’Anci nazionale, a candidarsi a presidente. Qui, mister 500 mila preferenze, sta facendo le bizze: non vuole le candidature a consigliere regionale di Emiliano (Pd) e Vendola (Avs), preoccupato che i due ex governatori possano creare scompiglio e condizionarlo. C’è però una differenza sostanziale: in Calabria si vota ai primi di ottobre, nelle altre due regionali molto probabilmente a fine novembre e c’è tutto il tempo di accordarsi in qualche modo.