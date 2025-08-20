Regionali Calabria, annullata la riunione di “Progetto Riformista”

StrettoWeb

Dopo l’ufficializzazione della candidatura a presidente di Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle, viene annullata la riunione prevista per oggi, ore 16, alla sede regionale di Azione a Lamezia Terme. Federazione Riformista, Azione, Italia Viva, Psi, Pri, +Europa e Mezzogiorno Federato, riunite nel “Progetto Riformista”, avevano convocato Pd, M5S e Avs per discutere delle imminenti elezioni regionali del prossimo 5-6 ottobre, in riferimento al candidato presidente del centrosinistra unito.

“Progetto Riformista” è un gruppo politico capitanato da Sandro Principe, sindaco di Rende e leader socialista.