Reggio Calabria, Falcomatà su Occhiuto: “il governatore scappa dai problemi. Candidatura? No ai nomi…” | VIDEO

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, in merito alle dimissioni del Governatore, Roberto Occhiuto, non le manda a dire: “sottoscrivo il comunicato del Pd e del segretario regionale Nicola Irto”. “Noto un atteggiamento egotico da parte del governatore che scappa dai problemi. Veniamo da un consiglio comunale nel quale alla Regione Calabria e al governo abbiamo posto dei quesiti. Vorremmo capire qual è la posizione del governo regionale e nazionale sul taglio di 11 miliardi di euro per l’alta velocità. Vorremmo capire qual è la situazione del pagamento dei medici urbani. Rispetto a questo sinceramente aspettiamo risposte”, puntualizza Falcomatà.

“La facoltà di Medicina della Mediterranea che fine farà? Avevamo iniziato un iter con responsabilità ed adesso si fermerà tutto. Alternativa di Governo? Il centrosinistra è pronto a costruire una coalizione seria. Candidatura? Non è il momento di fare nomi”, conclude Falcomatà.