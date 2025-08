“Occhiuto egotico?”, Cannizzaro risponde a Falcomatà: “è insicuro, lo ha dimostrato in questi 10 anni. Chiarisca le sue grane al PD…” | VIDEO

StrettoWeb

“Atteggiamento egotico? Occhiuto è egotico perché è talmente consapevole di essere bravo che è sicuro di se stesso. Per governare la Calabria, e una città come Reggio, bisogna essere convinti di poterlo fare ed evidentemente Falcomatà è insicuro. Politicamente lo ha dimostrato in questi 10 anni. Lo stesso Falcomatà che chiedeva le dimissioni dopo l’avviso di garanzia ora critica le dimissioni. Falcomatà credo abbia delle grane interne al PD da chiarire. Cosa farà dopo questa esperienza drastica e fallimentare a Reggio? Si candiderà al Parlamento, vuole essere l’alternativa a Occhiuto? Lo aspetteremo a braccia aperte”.

Così l’onorevole Francesco Cannizzaro risponde al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che questa mattina ha definito “egotico” il Governatore Occhiuto per la sua scelta di dimettersi.