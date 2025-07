Valentino Rizzo conquista la critica al Campionato Italiano del Bergamotto: il talento calabrese brilla a Reggio Calabria

StrettoWeb

Al primo Campionato Italiano del Bergamotto di Reggio Calabria in Pasticceria, accanto al trionfo del romano Felice Venanzi, un altro nome ha saputo conquistare un riconoscimento di assoluto rilievo: quello della critica. Si tratta di Valentino Rizzo, pasticciere calabrese della Pasticceria San Francesco di Spezzano della Sila (Cs), che ha ricevuto l’ambito premio della giuria stampa, composta da esperti del settore enogastronomico e culturale. La competizione, ideata dal Maestro Iginio Massari e promossa da APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, ha rappresentato una vetrina nazionale per il bergamotto di Reggio Calabria, ingrediente simbolo della regione e protagonista assoluto delle creazioni dei dieci finalisti, selezionati tra 32 candidati da tutta Italia.

Rizzo ha colpito per la sua capacità di esaltare l’identità calabrese attraverso la pasticceria, con creazioni che hanno saputo coniugare tecnica e sentimento, innovazione e profondo rispetto per le materie prime locali. La sua interpretazione del bergamotto ha conquistato la stampa per l’equilibrio dei sapori, la raffinatezza estetica e la forte radicazione territoriale delle sue preparazioni. Se Felice Venanzi ha portato a casa il premio assoluto della giuria tecnica e quello del pubblico, grazie alle sue “Gioia Reggina” e “Bergamìa”, è stato proprio Valentino Rizzo a rappresentare con orgoglio la Calabria sul podio della critica. Un riconoscimento che testimonia la crescente qualità della pasticceria calabrese e la capacità delle nuove generazioni di professionisti del gusto di farsi apprezzare anche fuori dai confini regionali.

“È un onore ricevere questo premio proprio nella mia terra – ha commentato Rizzo –. Il bergamotto è un frutto unico, un patrimonio che merita tutta l’attenzione possibile. Ringrazio la giuria stampa per aver colto il lavoro e la passione che c’è dietro ogni dolce portato sul palco. Questo premio è della mia squadra, della mia famiglia e della Calabria intera”. Il Campionato, che ha riscosso grande successo di pubblico nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto, è stato realizzato con il patrocinio della Regione Calabria e del Museo Nazionale del Bergamotto. Un evento che ha portato alla ribalta nazionale non solo il valore del bergamotto, ma anche i volti e le storie di chi ogni giorno lo trasforma in arte dolciaria.