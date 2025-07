Campionato Italiano del Bergamotto di Reggio Calabria: trionfa Venanzi | FOTO

StrettoWeb

E’ Felice Venanzi, pasticciere e co-titolare della Pasticceria Grué di Roma, ad essersi aggiudicato il Campionato Italiano del Bergamotto di Reggio Calabria in Pasticceria competizione promossa da APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana. Nato con l’obiettivo di valorizzare il bergamotto di Reggio Calabria, simbolo identitario della regione e ingrediente d’eccellenza della pasticceria italiana contemporanea, il contest ha portato in finale dieci professionisti selezionati tra 32 candidati provenienti da tutta Italia.

La giuria, composta dal Maestro Iginio Massari, dai pluripremiati Maestri francesi della pasticceria Pascal Lac e Thierry Bamas, dall’Executive Pastry Chef di Harrods a Londra Markus Bohr, ha assaggiato sul palco dell’Arena dello Stretto dieci creazioni di ognuno dei dieci finalisti che hanno presentato due dolci ciascuno a scelta tra tre tipologie ammesse: torta da credenza, lievitato e torta gelato. I criteri di valutazione della giuria sono stati il gusto, la tecnica, l’estetica e la valorizzazione del bergamotto di Reggio Calabria, in un equilibrio tra innovazione, maestria e rispetto del territorio.

Felice Venanzi ha trionfato con le creazioni “Gioia Reggina” (torta a base frolla al bergamotto e pistacchio, cake al mandarino e bergamotto e gelatina di mango e bergamotto), e “Bergamìa” (torta gelato con pan di spagna, semifreddo al mandarino e bergamotto, gelato al pistacchio e semifreddo al cioccolato bianco e vaniglia). Classe 1983, Venanzi è uno dei due volti dietro Grué, la pasticceria romana che dal 2014 ha portato una ventata di freschezza nel mondo dolce della Capitale alzando definitivamente l’asticella della qualità. Ex studente di Scienze Politiche, ha scelto di cambiare strada per seguire la passione per la pasticceria, trasformandola in mestiere.

Ogni pasticcere ha realizzato anche 1.000 pezzi di uno dei due dolci per il pubblico presente, che ha decretato il proprio preferito proprio nella creazione “Gioia Reggina” di Felice Venanzi. A completare il quadro è arrivato il giudizio della giuria stampa, composta da giornalisti del settore gastronomico e culturale, che ha incoronato, invece, il calabrese Valentino Rizzo della Pasticceria San Francesco di Spezzano della Sila.

“Ammetto che mi sono pian piano appassionato al bergamotto, spinto dall’entusiasmo di mettermi alla prova con questo agrume straordinario – spiega Felice Venanzi -. Sono fiero di questo premio, che condivido con mia moglie Marta Boccanera, e sono fiero di portare queste creazioni nella nostra pasticceria di Roma, per allargare la conoscenza del bergamotto oltre i confini della Calabria“.

“Abbiamo portato alla ribalta nazionale un’altra delle eccellenze che il mondo deve invidiarci – commenta il Maestro Iginio Massari, ideatore e promotore del primo Campionato del Bergamotto di Reggio Calabria in pasticceria -. Sono stato particolarmente soddisfatto della risposta del pubblico reggino, ma soprattutto di aver trasmesso curiosità e passione intorno a questo prodotto anche ai colleghi internazionali che sono intervenuti con me in giuria“.

Il Campionato è stato organizzato da APEI con il patrocinio della Regione Calabria e del Museo Nazionale del Bergamotto. Ulteriori info su apeiitalia.it.