Reggio, Arena dello Stretto strapiena per l’evento del sabato del Bergafest: tra gara del bergamotto, premi e “a Calabria l’haiu ‘nto cori” | FOTO e VIDEO

Quarta e penultima serata, terza in Via Marina, prima delle due all’Arena dello Stretto. E, a ben guardare, è stato un successone. A dispetto della poca affluenza all’evento “Sunsetland dj”, in tantissimi hanno invece assiepato i gradoni dell’anfiteatro reggino per un’altra serata del Bergafest, che quest’anno compie 25 anni. A farla da padrone, il campionato internazionale del bergamotto, con partecipanti e giuria da un po’ tutto il mondo. Ideatore? Il maestro Iginio Massari, protagonista anche nella serata di ieri.

Spicca, nella giuria, la presenza di ospiti d’eccezione come Markus Bohr, pastry-chef Harrods London; Thierry Bamas, Meilleur Ouvrier de France e Pascal Lac, Relais Desserts – Francia. Uno di loro, all’inizio della serata di oggi, intervenendo sul palco, sollecitato da uno dei presentatori, ha affermato: “a Calabria l’haiu ‘nto cori”, frase accolta dalla folta platea che ascoltava con attenzione. Spazio anche a due premiati, prima della lunga sequela di riconoscimenti che domani verranno riservati ai nuovi ambasciatori. Tra i premiati il Prof. Rafael Burgos, per la valorizzazione del bergamotto in merito al miglioramento della qualità dei salmoni; e Alma Manera, madrina dell’evento.