Stati Uniti, trasferiti i due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz

Il consolato italiano a Miami ha ottenuto il trasferimento in un centro di Miami per i due connazionali Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa, di origini taorminesi, che per alcuni giorni sono stati reclusi ad Alligator Alcatraz. I due si trovano ora in una struttura gestita da Ice (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale Usa che si occupa di frontiere e immigrazione. Lo comunica il ministero degli Esteri in una nota sottolineando che le famiglie sono state informate.

“Spero che la vicenda si possa concludere presto”

Rosanna Mirabella Costa, madre di Gaetano Cateno, afferma: “il consolato mi ha informato del trasferimento di mio figlio. Non ho parlato con lui, ma spero che la vicenda si possa concludere presto”.