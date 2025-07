Il siciliano detenuto negli Stati Uniti: “fateci uscire da questo incubo”

StrettoWeb

“Siamo letteralmente in gabbia, come in un pollaio. Fateci uscire da questo incubo”. E’ l’appello lanciato ai microfoni del Tg2 da Gaetano Mirabella Costa, l’italiano detenuto nel centro per migranti irregolari, noto come Alligator Alcatraz da 8 giorni, alle istituzioni italiane. “Non ho la possibilità di parlare con un avvocato e nemmeno con un giudice“, aggiunge il 45enne di origini siciliane.

“Siamo in 32 in una gabbia, i bagni sono aperti, tutti ti vedono”. La madre, Rosanna Mirabella Costa, ha riferito sempre al Tg2 che l’uomo era stato portato in udienza “con catene ai piedi e catene alle mani”.